78 актеров «Ленкома» написали открытое письмо в СКР

78 актеров театра «Ленком» подписали открытое письмо в Следственный комитет России на имя его председателя Александра Бастрыкина с просьбой «не мешать коллективу работать» регулярными проверками театра. Как сообщает «КП», это стало последствием борьбы за «творческое наследие» между дочерью бывшего руководителя Марка Захарова Александрой и новым худруком Марком Варшавером.

Фото: ТАСС ТАСС

Перед Новым годом Александра Захарова дала интервью Андрею Караулову, в котором рассказала о методах управления театром и возможных офшорах. После этого журналист отправил письмо в СКР, где попросил провести проверку.

После праздников в «Ленком» нагрянули проверяющие органы, однако нарушений не нашли. Но актеры решили, что все происходящее негативно влияет на труппу.

«То, что Саша (Захарова — прим. ред.) творит — за гранью добра и зла. Если раньше актёры её побаивались, то сейчас… её осуждают. Вы даже не представляете, какая атмосфера в театре из-за этих проверок», — сказала народная артистка РФ Татьяна Кравченко.