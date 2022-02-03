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12 минут назад

78 актеров театра «Ленком» подписали открытое письмо к Бастрыкину

78 актеров театра «Ленком» подписали открытое письмо в Следственный комитет России на имя его председателя Александра Бастрыкина с просьбой «не мешать коллективу работать» регулярными проверками театра. Как сообщает «КП», это стало последствием борьбы за «творческое наследие» между дочерью бывшего руководителя Марка Захарова Александрой и новым худруком Марком Варшавером.

78 актеров «Ленкома» написали открытое письмо в СКР
Фото: ТАССТАСС

Перед Новым годом Александра Захарова дала интервью Андрею Караулову, в котором рассказала о методах управления театром и возможных офшорах. После этого журналист отправил письмо в СКР, где попросил провести проверку.

Захарова объяснила, почему актеры не подняли бунт против Варшавера

После праздников в «Ленком» нагрянули проверяющие органы, однако нарушений не нашли. Но актеры решили, что все происходящее негативно влияет на труппу.

«То, что Саша (Захарова — прим. ред.) творит — за гранью добра и зла. Если раньше актёры её побаивались, то сейчас… её осуждают. Вы даже не представляете, какая атмосфера в театре из-за этих проверок», — сказала народная артистка РФ Татьяна Кравченко.

Всего в открытом письме приняли участие 78 человек — более 70% всех актеров театра.

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