В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 76.48EUR 86.28
Войти в почту
34 минуты назад

78 актеров театра «Ленком» подписали открытое письмо в СКР на имя Бастрыкина

Актеры театра обратились с письмом к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

78 актеров «Ленкома» написали открытое письмо в СКР
Фото: ТАССТАСС

После смерти Марка Захарова, режиссера и руководителя театра «Ленком», на его место назначили Марка Варшавера. С тех пор в театре неспокойно. Его захлестнула необъявленная война между Варшавером и дочкой Захарова – Александрой Марковной.

Перед Новым годом Александра дала интервью журналисту Караулову, появившееся на его YouTube-канале. Поднимался вопрос о методах управления театром и возможных офшорах.

После этого Караулов отправил письмо в СКР. Глава комитета Бастрыкин назначил проверку и после праздников она нагрянула в «Ленком». Каких-либо нарушений не нашли, сообщает «КП».

Захарова объяснила, почему актеры не подняли бунт против Варшавера

Труппа «Ленкома» от таких проверок уже устала. И 78 артистов – 70% всех актеров театра, недовольных мешающими им работать проверками, подписали открытое письмо на имя Бастрыкина.
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители