78 актеров «Ленкома» написали открытое письмо в СКР

Актеры театра обратились с письмом к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

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После смерти Марка Захарова, режиссера и руководителя театра «Ленком», на его место назначили Марка Варшавера. С тех пор в театре неспокойно. Его захлестнула необъявленная война между Варшавером и дочкой Захарова – Александрой Марковной.

Перед Новым годом Александра дала интервью журналисту Караулову, появившееся на его YouTube-канале. Поднимался вопрос о методах управления театром и возможных офшорах.

После этого Караулов отправил письмо в СКР. Глава комитета Бастрыкин назначил проверку и после праздников она нагрянула в «Ленком». Каких-либо нарушений не нашли, сообщает «КП».