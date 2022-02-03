Мясников: кроворазжижающие препараты при COVID убивают

Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал врачебную практику по использованию кроворазжижающих препаратов при лечении пациентов с лёгким течением коронавируса. Он пояснил, что, согласно рекомендациям Минздрава РФ, такие действия противопоказаны, так как у людей может начаться кровоизлияние в мозг и желудок. Об этом эксперт написал в своём Telegram-канале.

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Написал было пост о недопустимости массового назначения кроворазжижающих препаратов при лёгких формах КОВИД. Вот он, источник смертей молодых от кровоизлияний в мозг и желудочных кровотечений! — возмутился Мясников.

Он привёл в пример документ, где сказано, что любые препараты для профилактики тромбозов при коронавирусе назначаются индивидуально. Он назвал действия врачей, которые противоречат данным рекомендациям, халатными.