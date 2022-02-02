Директор Краско рассказал о роковой ошибке врачей

Директор актера Ивана Краско Вячеслав Смородинов рассказал, что артиста изначально лечили неправильно, и теперь он вынужден поддерживать остатки зрения, пишет «Комсомольская правда».
Ранее сообщалось, что 91-летний Краско начал слепнуть после перенесенного коронавируса и микроинсульта. Падение остроты зрения усложнило актеру жизнь и мешает работе.
Накануне артист прошел обследование в офтальмологической клинике СЗГМУ имени Мечникова. Врачи поставили Краско диагноз: деструкция стекловидного тела, возрастная атрофическая рубцовая стадия. В случае прогрессирования болезнь может спровоцировать разрыв сетчатки и полную потерю зрения.
«Оба глаза оказались неизлечимы, а операции в таком возрасте опасны. Как оказалось, изначально лечение у Ивана Ивановича было неправильным. Сейчас остается поддерживать только те остатки зрения, которые есть», — пояснил директор артиста.