«Совсем башкой поехали»: Соловьев об ответе США на предложения России

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире «Соловьев LIVE» эмоционально отреагировал на ответ США по гарантиям безопасности, назвав его хамским.
Письменный ответ Штатов на предложения России опубликовала у себя испанская газета El Pais Согласно предоставленным документам и тому, что ранее сказал президент РФ Владимир Путин, США проигнорировали ключевые пункты гарантий безопасности.
По мнению Соловьева, своим ответом Америка подтвердила, что имеет планы по размещению наступательных ракетных систем на Украине. Но особое возмущение у телеведущего вызвал пункт, в котором США и НАТО предлагают России диалог о контроле над вооружениями в обмен на вывод войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии.
«Вдумайтесь. У нас преимущество в стратегических вооружениях. Нам нафиг этот диалог о контроле не нужен. А мы должны уступить два раза. Сначала мы должны предать народы Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии и Крыма – ничего так, да? Мы должны их предать ради того, чтобы провести переговоры, которые ограничат нас в нашем нынешнем преимуществе над американцами. Вы что, охренели? Вы нас за Чубайса, что ли, держите? Вы считаете, что у нас в стране все Чубайсы и Козыревы? Вы совсем башкой поехали?», — сказал Соловьев.
При этом Соловьев отметил, что от жесткой реакции со стороны России США спасла только выдержка и терпение Путина.
«Но насколько же вы должны быть уверены в том, что мы готовы слушать любой ваш бред, что позволяете себе такой хамский ответ?» – заключил Соловьев.