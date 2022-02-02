«Совсем башкой поехали»: Соловьев об ответе США на предложения России

«Вдумайтесь. У нас преимущество в стратегических вооружениях. Нам нафиг этот диалог о контроле не нужен. А мы должны уступить два раза. Сначала мы должны предать народы Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии и Крыма – ничего так, да? Мы должны их предать ради того, чтобы провести переговоры, которые ограничат нас в нашем нынешнем преимуществе над американцами. Вы что, охренели? Вы нас за Чубайса, что ли, держите? Вы считаете, что у нас в стране все Чубайсы и Козыревы? Вы совсем башкой поехали?», — сказал Соловьев.