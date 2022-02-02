В Сети поспорили под фотографией путча 1991 года в Москве

Фото столичных баррикад путча 1991 года заставило россиян поспорить об исторической оценке прошедших событий. Снимки опубликовали в Facebook-группе «Москва — та!».

Фото: Мослента Мослента

Автор топика опубликовал несколько кадров: баррикаду из троллейбусов на Новинском бульваре, поваленный советский символ серпа и молота и митинг в поддержку первого президента РФ Бориса Ельцина. Все фотографии были сделаны в Москве во время государственного переворота 31-летней давности.

Под фото многие пользователи сети негативно отозвались о протестующих, выступавших за прекращение существования СССР.

«Имея — не храним, потерявши — плачем», «Да, был дефицит американских джинсов, пармезана, хамона. Но не было дефицита образования, медицины, театров, музеев, путешествий», — отметили пользователи.

Некоторые заявили, что им стыдно за события путча и выступать за смену государственного строя могли только «городские сумасшедшие».

Нашлись те, кто выразил противоположное мнение и заявил, что в те годы стране нужны были перемены.

«"Совок" прогнил тогда насквозь. Все мечтали о джинсе, нормальных супермаркетах без очередей. А при СССР вообще ничего не работало», — заявил один из юзеров.

Ранее фото Красной площади в дни августовского путча вызвало в сети аналогичные споры. Некоторые вспомнили, что в то время москвичей захватила «эйфория».