Заразный подвид омикрон-штамма коронавируса выявили в России

Случаи заражения подвидом «омикрона» отмечены в Москве, Республике Марий Эл, Ростовской области и Республике Башкортостан.
На координационном совете по борьбе с COVID-19 глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в стране обнаружили случаи заражения подвидом омикрон-штамма коронавируса ВА.2. Его особенность — еще большая заразность.
«Линия ВА.3 на территории Российской Федерации не выявлена, и подавляющее большинство, которое относится к линии ВА.2, было выявлено в Москве, Республике Марий Эл, Ростовской области, Республике Башкортостан», — передают слова Поповой РИА Новости.
В настоящий момент известно о существовании четырех подвидов «омикрона»: BA.1, BA.1.1, BA.2 и BA.3. Датские ученые ранее заявляли, что ВА.2 отличается еще большей контагиозностью в сравнении с «оригиналом». /тот подвид стал доминирующим в Дании.
Отметим, что в Новосибирской области продолжается резки рост заболеваемости коронавирусом. По состоянию на 2 февраля только за сутки выявили тысячу новых случаев. инфицирования.