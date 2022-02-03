Заразный подвид омикрон-штамма коронавируса выявили в России

На координационном совете по борьбе с COVID-19 глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в стране обнаружили случаи заражения подвидом омикрон-штамма коронавируса ВА.2. Его особенность — еще большая заразность.

«Линия ВА.3 на территории Российской Федерации не выявлена, и подавляющее большинство, которое относится к линии ВА.2, было выявлено в Москве, Республике Марий Эл, Ростовской области, Республике Башкортостан», — передают слова Поповой РИА Новости.

В настоящий момент известно о существовании четырех подвидов «омикрона»: BA.1, BA.1.1, BA.2 и BA.3. Датские ученые ранее заявляли, что ВА.2 отличается еще большей контагиозностью в сравнении с «оригиналом». /тот подвид стал доминирующим в Дании.