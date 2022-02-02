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18 минут назад

В России выявили новый подвид штамма «омикрон» BA.2

Подавляющее большинство случаев заражения обнаруженным подвидом зафиксировано в Москве и других регионах страны

В России выявили новый подвид омикрона
Фото: Сергей Киселев / АГН "Москва"Сергей Киселев / АГН "Москва"

В России выявили новый подвид «Омикрон"-штамма коронавируса ВА.2. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве РФ, цитирует её слова Москва24.

Назван необычный симптом после «омикрона»

Попова уточнила, что подавляющее большинство случаев обнаруженного подвида зафиксировано в Москве, Ростовской области, республиках Марий Эл и Башкортостан.

«Целый ряд стран говорит еще о более выскочкой контегиозности этой линии. В Дании он стал доминирующим 82%, но при этом в Великобритании и США доля его сегодня составляет 8–9%», – уточнила Анна Попова.

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