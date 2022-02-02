Топ-5 «коронных» приемов мошенников в пандемию

В пик заболеваемости коронавирусом мошенники нашли новые способы обмана людей и вымогательства денег. Портал KP.ru собрал пять самых популярных уловок злоумышленников.

Звонок от «Госуслуг»

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Человеку звонят от имени специалиста сайта «Госуслуг» с предложением привязать QR-код, который выдается при вакцинации, к его странице. Мошенники просят продиктовать код из СМС якобы для активации или привязки QR-кода. Однако код этот присылается роботом «Госуслуг», поскольку жулики пытаются поменять пароль к личному кабинету жертвы на портале. После того, как код назван, злоумышленники открывают личный кабинет и получают доступ к персональным данным, в числе которых серия и номер паспорта.

Напомним, QR-код появляется в подтвержденной учетной записи госуслуг автоматически после того, как Минздрав передает сведения о вакцинации или перенесенном заболевании. Сами же сотрудники портала «Госуслуги» никогда не звонят без заявки гражданина и не запрашивают его данные.

Решение:

Служба поддержки госуслуг уже разработала усиленную защиту для пользователей: перед отправкой гражданину СМС-сообщения для смены пароля портал запрашивает код, а после этого дополнительные сведения: СНИЛС, ИНН, серию и номер паспорта.

Чудо-аппарат

После появления коронавирусной инфекции мошенники «изобрели» и спасающие от него чудо-аппараты. Одно из наиболее известных предложений - очиститель воздуха, якобы удаляющий возбудителя вируса.

«Наш очиститель фильтрует 99,9% частиц», - рассказывают они.

Решение:

Согласно данным Роспотребнадзора, никаких медицинских исследований, которые бы доказывали пользу увлажнителей или очистителей воздуха при профилактике вирусных инфекций, нет.

Выплаты

Вместе с тем мошенники часто обманывают, сообщая якобы от лица государства о полагающихся выплатах и компенсаций в связи с COVID-19. Такая информация размещается в интернете. Чтобы получить компенсацию, жертве предлагается перейти по ссылке, заполнить анкету, а также ввести данные банковской карты. Делается это, по словам злоумышленников, для того, чтобы перечислить деньги, но в результате человек мигом может потерять накопления.

Решение:

Не нужно переходить по неизвестным и вызывающим подозрения ссылкам, а также вводить данные карты. Напомним, что при получении компенсаций и пособий от государства это не требуется, а всю информацию о выплатах необходимо проверять в официальных источниках.

Штраф

Приучились мошенники и к рассылке фейковых СМС-сообщений о том, что человеку якобы выписан штраф за нарушение режима самоизоляции, а также с угрозами о возбуждении уголовного дела. Так, жертве предлагается немедленно оплатить штраф - по номеру телефона или карты.

Решение:

Напомним, на претензии о нарушении режима самоизоляции имеют право только сотрудники правоохранительных органов, однако уведомлять о них должны не через СМС, а лично, предъявив служебное удостоверение. Однако и они не могут брать с нарушителя деньги на месте - полиция только составляет протокол.

Рассылки

Последний из популярных способов обмана - рассылки через электронную почту, мессенджеры и соцсети. Чаще всего жулики предлагают познакомиться со способами борьбы с возбудителем коронавируса, средствами защиты и подобными вещами.

Так, жертве могут предложить узнать, как в квартире избавиться от возбудителя вируса при помощи фена. А рядом прикреплена ссылка на мошеннический сайт, посредством которого собирают данные банковских карт.

По данным экспертов, россияне открывают «коронавирусные» письма в два раза чаще, чем прочие рассылки жуликов.

Решение: