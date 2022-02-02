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32 минуты назад

В Пекине робот-бармен готовит напитки в медиацентре Олимпиады. Видео

Посетителям главного медиацентра Олимпиады-2022 в Пекине продемонстрировали роботизированный манипулятор. Он будет обслуживать гостей игр за стойкой вместо бармена. Такое необычное решение было принято организаторами в целях предотвращения распространения COVID-19.

На снятых во вторник кадрах робот-бармен смешивает напитки, которые затем подаются гостям. Сообщается, что робот способен готовить коктейли за 90 секунд. Клиенты могут заказывать их онлайн, отсканировав код.

Во время Олимпийских игр электронный бармен также будет работать в обеденном зале медиацентра вместе с роботами-официантами.

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