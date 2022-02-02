В Пекине робот-бармен готовит напитки в медиацентре Олимпиады. Видео

Посетителям главного медиацентра Олимпиады-2022 в Пекине продемонстрировали роботизированный манипулятор. Он будет обслуживать гостей игр за стойкой вместо бармена. Такое необычное решение было принято организаторами в целях предотвращения распространения COVID-19.

На снятых во вторник кадрах робот-бармен смешивает напитки, которые затем подаются гостям. Сообщается, что робот способен готовить коктейли за 90 секунд. Клиенты могут заказывать их онлайн, отсканировав код.