Внеплановые каникулы: более 30 регионов отправили школьников по домам

Власти российских регионов на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон» и резкого роста заболеваемости отправляют школьников на внеплановые каникулы и дистанционное обучение. В каких регионах дети учатся дома, разбиралось РБК.

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По данным издания на 2 февраля, уже в 31 регионе власти объявили о централизованных внеплановых каникулах или дистанционной учебе для школьников. При этом отдельные школы закрываются на карантины и в других субъектах России.

В разных регионах ограничения могут отличаться. Так, в ЯНАО приостановлено посещение детьми садиков, на каникулы отправлены ученики с первых по восьмые классы, а также учащиеся средних специальных учреждений (кроме студентов выпускных курсов).

Также внеплановые каникулы организованы решением властей для учащихся в Тульской и Ленинградской областях, Кабардино-Балкарии (кроме 9-х и 11-х классов). При этом в Новосибирской области на каникулы ушли только младшие школьники, а ученики средних и старших классов переведены на дистанционное обучение.

В Ставропольском крае ученики с первых по восьмые классы до 9 февраля будут учиться дистанционно, с 10 по 16 февраля пойдут на каникулы. В Бурятии, Якутии, Оренбургской, Смоленской и Тамбовской областях, а также в Коми, Чувашии и Пермском крае удаленное обучение организовано для школьников, живущих в региональных центрах и отдельных городах.

В Курской и Липецкой областях меры носят рекомендательный характер. В Ростовской и Омской областях дистанционное обучение решили применить к программам дополнительного образования. А вот в Томской же области на дистант будут переводить школы, где заболели больше 1% учеников.