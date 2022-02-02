В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 77.13EUR 86.79
Войти в почту
18 минут назад

Попова заявила об опасности биолабораторий США

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о рисках, связанных с финансируемыми США биологическими лабораториями, которые находится вблизи от российских границ. В интервью РИА Новости она заявила, что никто не знает, с чем они на самом деле работают.

«Один из биологических рисков — это развитие синтетической биологии. Сегодня у нас и вакцины собраны из различных аминокислот, но точно также сегодня есть возможность собрать и возбудитель», — подчеркнула она.

Один вариантов защиты населения от подобных угроз — «санитарный щит». Однако наличие лабораторий рядом с границами, которые судя по своей защищенности, имеют право работать с самыми опасными патогенами.

«Никто не знает, с чем же на самом деле они работают. Это плохая история», — заключила она.

Попова выступила с заявлением о локдауне в России

Напомним, что ранее Попова выступила за то, чтобы разрабатываемый ведомством «санитарный щит» был общим со странами СНГ. Проект представляет собой систему мер, которые предполагают подготовку к будущим эпидемиям и их профилактику.

4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители