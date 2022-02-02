Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о рисках, связанных с финансируемыми США биологическими лабораториями, которые находится вблизи от российских границ. В интервью РИА Новости она заявила, что никто не знает, с чем они на самом деле работают.

«Один из биологических рисков — это развитие синтетической биологии. Сегодня у нас и вакцины собраны из различных аминокислот, но точно также сегодня есть возможность собрать и возбудитель», — подчеркнула она.

Один вариантов защиты населения от подобных угроз — «санитарный щит». Однако наличие лабораторий рядом с границами, которые судя по своей защищенности, имеют право работать с самыми опасными патогенами.

«Никто не знает, с чем же на самом деле они работают. Это плохая история», — заключила она.