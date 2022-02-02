17 201 человек госпитализировали с COVID в России

За сутки в России с коронавирусом был госпитализирован 17 201 человек. Всего в России выявлено 141 883 новых случая заболевания, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

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Выздоровели за это же время 48 426 пациентов в 85 регионах, скончались — 678.

Наибольшее число заболевших ковидом было зафиксирован в Москве - 23 784 случая, Санкт-Петербурге - 19 234 случая и Московской области - 10 188.

Так, в столице за последние сутки полностью вылечились еще 11 475 человек, доставлены в медучреждения были 1 617 пациентов. За это же время зафиксировали 78 летальных исходов от коронавируса.

Меньше всего новых случаев COVID-19 было выявлено в Ненецком автономном округе - 76 заболевших, Еврейской автономной области - 28 заболевших, а также в Чукотском АО - 15.