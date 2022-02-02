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38 минут назад

Попова выступила с заявлением о локдауне в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на сегодняшний день введение локдауна из-за коронавируса не обсуждается. Как сообщает РИА Новости, несмотря на рост заболевших в стране, «есть понятные, отработанные противоэпидемические меры».

Попова выступила с заявлением о локдауне в России
Фото: ТАССТАСС

«Уже сегодня мы не говорим о локдауне, мы не говорим о карантине, мы не говорим о каких-то чрезвычайных мерах по противодействию», — сказала она.

Глава ведомства отметила, что число заболевших продолжит расти, однако в стране есть понятные, отработанные меры и средства диагностики.

«У нас сегодня есть очень серьезное, укрепившееся и выросшее, в общем-то, за этот период совершенно новое направление — система информирования населения, телефон "122". Нет ничего в этом мире идеального, но эта система, конечно, развивается очень эффективно», — подчеркнула Попова.

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