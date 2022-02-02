Попова выступила с заявлением о локдауне в России

«У нас сегодня есть очень серьезное, укрепившееся и выросшее, в общем-то, за этот период совершенно новое направление — система информирования населения, телефон "122". Нет ничего в этом мире идеального, но эта система, конечно, развивается очень эффективно», — подчеркнула Попова.