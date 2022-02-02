Попова рассказала о неожиданной мутации COVID

Новый омикрон-штамм поражает органы верхних дыхательных путей и утратил способность проникать в легочную ткань. Об этом в интервью РИА Новости заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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В ноябре 2021 года в Южной Африке и Гонконге начал распространяться новый омикрон-штамм коронавируса, сейчас он встречается в большинстве стран, в том числе в России. «Омикрон» содержит более 30 мутаций, ученые считают, что это повышает его заразность и устойчивость к вакцинам.

По словам главного санитарного врача России, в ходе своего существования коронавирус мутировал, находясь в поиске наиболее оптимальной формы, и сейчас в основном поражает органы верхних дыхательных путей, вызывая трахеит.

«Он ищет самую лучшую форму, которая адаптирует его к организму человека. В поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава вирус утерял один из рецепторов, который обеспечивали его тропность или способность проникать в легочную ткань», - пояснила Анна Попова.

Она подчеркнула, что такие тяжелые формы течения болезни, какие были раньше, «омикрон» не провоцирует. При этом дети, заболевшие им, могут получить бронхит.

Однако пока неизвестно, к каким последствиям может привести перенесенный коронавирус, вызванный штаммом «омикрон», так как прошло еще слишком мало времени с момента начала его распространения, заметила глава Роспотребнадзора.

«Мы же видели тогда, что предыдущие варианты вызывали отдаленные осложнения, самые разные. Поэтому здесь, основная задача сегодняшняя - не заболеть, сделать для этого все», - заявила Анна Попова.