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1 час назад

Изобретатель вживил в «терминатора» сознание своего дедушки. Видео

Изобретатель из Кунгура в Пермском крае Александр Осипович загрузил в робота 7 часов записей голоса своего покойного дедушки. Создатель робота написал алгоритм, по которому он распознает речь и может разумно отвечать на вопросы Видео публикует telegram-канал «Readovka».

На кадрах видно, как мужчина разговаривает со своим изобретением. На вопрос «Ты знаешь, что ты умер?» сознание покойного Николая Федоровича ответило, что знает. «Плохо это, конечно, ну а чего делать?». Стоит отметить, что робота Александр создал еще 5 лет назад. Изобретатель считает, что его задумка может быть полезна для людей, которые не могут смириться с потерей близкого человека.

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