Кинокритик объяснил успех южнокорейских сериалов

Феномен успеха новых южнокорейских сериалов связан с шумихой вокруг «Игры в кальмара», считает кинокритик Сергей Сычев. В разговоре с «Лентой.ру» он поделился мнением о южнокорейском сериале «Мы все мертвы», который сразу возглавил недельный топ сериалов Netflix.

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По словам Сергея Сычева, сейчас все ждут, что появится что-то такое же успешное, как «Игра в кальмара», на что все «подсядут». Поэтому, когда Netflix выпускает очередной южнокорейский сериал, у всех к нему повышенное внимание, объяснил кинокритик. Он считает, что этим обусловлены высокие рейтинги «Мы все мертвы» в течение первой недели, но это не значит, что сериал сохранит такие показатели в дальнейшем.

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«Тут предсказать что-то очень сложно. Например, главным сериалом Netflix 2020 года был «Король тигров», но при этом в прошлом году на второй сезон "Короля тигров" никто не обратил внимания. То же самое с корейскими сериалами. Мы видим, что на волне "Игры в кальмара" к ним повышен интерес, но не исключено, что к концу этого года, даже если Netflix выпустит еще три или пять, или десять ориджиналсов из Южной Кореи, это никому будет не нужно», — поделился кинокритик.

Продукты из Южной Кореи очень разные, отметил он. Так, побывавший в топе Netflix сериал «Зов ада» вышел однообразнее и слабее «Игры в кальмара», который, на взгляд кинокритика, заслуживает твердой четверки.

Продолжение «Игры в кальмара»

Дорама «Игра в кальмара» выстрелила благодаря внятному сюжету с хорошей и понятной системой персонажей, а также интриге, криминальной составляющей и юмору, считает Сычев. По его мнению, это очень сбалансированный продукт, и второй сезон сериала вряд ли добьется такого же успеха.