Вакцинированным от COVID разрешили не соблюдать карантин

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцинированным от COVID-19 людям при контакте с зараженными не нужно соблюдать изоляцию в течение семи дней. Об этом сообщают РИА Новости.

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По ее словам, если у привитых людей нет симптомов заболевания, они могут не соблюдать изоляцию. Попова пояснила, что специалисты тщательно исследовали этот вопрос и обнаружили, что у привитых и переболевших COVID-19 людей концентрация вируса гораздо меньше, а период его выделения — небольшой.

Ранее Роспотребнадзор сократил срок изоляции людей, которые контактировали с больными COVID-19, с 14 до 7 дней. Попова рассказала, что у зараженных новым вариантом коронавируса «омикрон» инкубационный период длится от двух до пяти дней.