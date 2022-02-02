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35 минут назад

Попова: привитым от COVID-19 не нужна изоляция после контакта с больным

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцинированным от COVID-19 людям при контакте с зараженными не нужно соблюдать изоляцию в течение семи дней. Об этом сообщают РИА Новости.

Вакцинированным от COVID разрешили не соблюдать карантин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, если у привитых людей нет симптомов заболевания, они могут не соблюдать изоляцию. Попова пояснила, что специалисты тщательно исследовали этот вопрос и обнаружили, что у привитых и переболевших COVID-19 людей концентрация вируса гораздо меньше, а период его выделения — небольшой.

Ранее Роспотребнадзор сократил срок изоляции людей, которые контактировали с больными COVID-19, с 14 до 7 дней. Попова рассказала, что у зараженных новым вариантом коронавируса «омикрон» инкубационный период длится от двух до пяти дней.

Некоторые страны приняли аналогичные меры и сократили срок изоляции для заразившихся граждан. В Израиле, США, Швейцарии и Греции карантин теперь длится пять дней. В Германии вакцинированным и переболевшим людям, которые контактировали с инфицированными, разрешено не соблюдать карантин. Прочие категории граждан после контакта с зараженным обязаны провести дома десять дней. Если у них в наличии будет негативный ПЦР-тест или сертифицированный тест на антиген, то срок составит неделю.

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