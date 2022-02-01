Facebook заблокировал аккаунт Симоньян из-за цитаты Бунина

Социальная сеть Facebook наложила ограничения на аккаунт главного редактора RT Маргариты Симоньян из-за цитаты из рассказа Ивана Бунина. Об этом журналистка рассказала в своем телеграм-канале.
«Фейсбук запретил мне делать посты в течение 24 часов и заблокировал мой пост с цитатой из Бунина. Потому что умнейшие и хитрейшие алгоритмы Фейсбука не в состоянии распознать цитаты из русской классики», - пожаловалась Симоньян.
Цитата, опубликованная главредом RT, взята из рассказа Ивана Бунина «Деревня». В соцсети указали, что публикация нарушает «нормы сообщества в отношении враждебных высказываний».
В качестве наказания Facebook запретил Симоньян размещать новые посты в течение 24 часов и в течение двух дней «принимать участие в группах».
16 января Facebook заблокировал официальную страницу делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, сославшись на запрещенный контент.