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21 минуту назад

Facebook заблокировал аккаунт Маргариты Симоньян из-за цитаты Бунина

Социальная сеть Facebook наложила ограничения на аккаунт главного редактора RT Маргариты Симоньян из-за цитаты из рассказа Ивана Бунина. Об этом журналистка рассказала в своем телеграм-канале.

Facebook заблокировал аккаунт Симоньян из-за цитаты Бунина
Фото: InstagramInstagram

«Фейсбук запретил мне делать посты в течение 24 часов и заблокировал мой пост с цитатой из Бунина. Потому что умнейшие и хитрейшие алгоритмы Фейсбука не в состоянии распознать цитаты из русской классики», - пожаловалась Симоньян.

Цитата, опубликованная главредом RT, взята из рассказа Ивана Бунина «Деревня». В соцсети указали, что публикация нарушает «нормы сообщества в отношении враждебных высказываний».

В качестве наказания Facebook запретил Симоньян размещать новые посты в течение 24 часов и в течение двух дней «принимать участие в группах».

Симоньян сравнила себя с Кардашьян

16 января Facebook заблокировал официальную страницу делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, сославшись на запрещенный контент.

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