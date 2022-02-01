Facebook заблокировал аккаунт Симоньян из-за цитаты Бунина

«Фейсбук запретил мне делать посты в течение 24 часов и заблокировал мой пост с цитатой из Бунина. Потому что умнейшие и хитрейшие алгоритмы Фейсбука не в состоянии распознать цитаты из русской классики», - пожаловалась Симоньян.