Лишенный шенгенской визы Милонов объяснился

Депутата Госдумы Виталия Милонова лишили шенгенской визы. Об ее аннулировании он узнал во время поездки в Финляндию. В беседе с телеканалом «360» он предположил, что польские власти сделали это из-за его фильма о кризисе на границе с Белоруссией.
«Польша попросила. Я там не был никогда, но, видимо, это связано с тем, что я снимал фильм про ситуацию на границе Польши и Белоруссии и мы показали, как поляки использовали водометы против детей и газ. Видимо, они обиделись, что их скотскую сущность показали и решили по-мелкому отомстить», — приводятся в материале слова Милонова.
Он также подчеркнул, что не планирует в будущем посещать Польшу. По словам Милонова, он ехал в Финляндию по приглашению правительства страны с рабочей целью. Польша к ней не имела никакого отношения.
«Сейчас финские коллеги возмущены больше меня этим фактом, ведь получается, что поляки вмешиваются в двусторонние отношения. Как раз они и выясняют, почему аннулировали мою визу, что-то делают», — добавил Милонов.
Депутат отметил, что ничего не читал и не подписывал на границе, поэтому не знает срока аннулирования визы.