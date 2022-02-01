Лишенный шенгенской визы Милонов объяснился

«Польша попросила. Я там не был никогда, но, видимо, это связано с тем, что я снимал фильм про ситуацию на границе Польши и Белоруссии и мы показали, как поляки использовали водометы против детей и газ. Видимо, они обиделись, что их скотскую сущность показали и решили по-мелкому отомстить», — приводятся в материале слова Милонова.