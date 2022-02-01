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11 минут назад

Лишенный шенгенской визы Милонов объяснился

Депутата Госдумы Виталия Милонова лишили шенгенской визы. Об ее аннулировании он узнал во время поездки в Финляндию. В беседе с телеканалом «360» он предположил, что польские власти сделали это из-за его фильма о кризисе на границе с Белоруссией.

Лишенный шенгенской визы Милонов объяснился
Фото: ТАССТАСС

«Польша попросила. Я там не был никогда, но, видимо, это связано с тем, что я снимал фильм про ситуацию на границе Польши и Белоруссии и мы показали, как поляки использовали водометы против детей и газ. Видимо, они обиделись, что их скотскую сущность показали и решили по-мелкому отомстить», — приводятся в материале слова Милонова.

Он также подчеркнул, что не планирует в будущем посещать Польшу. По словам Милонова, он ехал в Финляндию по приглашению правительства страны с рабочей целью. Польша к ней не имела никакого отношения.

«Сейчас финские коллеги возмущены больше меня этим фактом, ведь получается, что поляки вмешиваются в двусторонние отношения. Как раз они и выясняют, почему аннулировали мою визу, что-то делают», — добавил Милонов.

Депутат отметил, что ничего не читал и не подписывал на границе, поэтому не знает срока аннулирования визы.

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