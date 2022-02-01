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26 минут назад

Стало известно, почему Балабанов не снял "Брат-3"

Российский актер Виктор Сухоруков рассказал, почему режиссер Алексей Балабанов отказался снимать фильм «Брат-3». Историей он поделился на программе «Вечерний Ургант», выпуск которой с его участием был опубликован на YouTube.

Стало известно, почему Балабанов не снял "Брат-3"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщил артист, он предлагал Балабанову снять третью частью фильма, предложив заменить Сергея Бодрова-младшего цифровой копией. По мнению Сухорукова, этот проект мог бы принести создателям миллионы.

«Леша сказал такую фразу: "Пусть делает кто хочет, что хочет. Я этого делать не буду — я не знаю этого времени"», — вспомнил он слова режиссера.

Сухоруков также поделился идеями сюжета для третьей части.

«Меня мексиканцы спасают из американской тюрьмы, запечатывают в бочку из под солярки, сажают в танкер. Танкер через Атлантику летит в Петербург, потом открывается крышка, вылезает черная рожа Сухорукова с белыми зубами, смотрит на шпиль Адмиралтейства и говорит: "Ну здравствуй, родина"».

По словам актера, после этого его герой должен был отправиться на поиски брата. В конце же картины персонаж Сухорукова Виктор умирает — ему в спину попадает пуля.

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