Стало известно, почему Балабанов не снял "Брат-3"

Российский актер Виктор Сухоруков рассказал, почему режиссер Алексей Балабанов отказался снимать фильм «Брат-3». Историей он поделился на программе «Вечерний Ургант», выпуск которой с его участием был опубликован на YouTube.
Как сообщил артист, он предлагал Балабанову снять третью частью фильма, предложив заменить Сергея Бодрова-младшего цифровой копией. По мнению Сухорукова, этот проект мог бы принести создателям миллионы.
«Леша сказал такую фразу: "Пусть делает кто хочет, что хочет. Я этого делать не буду — я не знаю этого времени"», — вспомнил он слова режиссера.
Сухоруков также поделился идеями сюжета для третьей части.
«Меня мексиканцы спасают из американской тюрьмы, запечатывают в бочку из под солярки, сажают в танкер. Танкер через Атлантику летит в Петербург, потом открывается крышка, вылезает черная рожа Сухорукова с белыми зубами, смотрит на шпиль Адмиралтейства и говорит: "Ну здравствуй, родина"».
По словам актера, после этого его герой должен был отправиться на поиски брата. В конце же картины персонаж Сухорукова Виктор умирает — ему в спину попадает пуля.