В России изменятся правила оформления больничных

«С объединением фондов будет введен единый тариф для страховых взносов, и расширится число застрахованных граждан в системе страхования. То есть взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности работодатели должны будут отчислять и за тех работников, которые оформлены по гражданско-правовому договору», — передает «Российская газета».