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32 минуты назад

В 2023 году изменятся правила оформления больничных

Оформлять оплачиваемые больничные смогут россияне, работающие по гражданско-правовому договору. Это станет возможно в 2023 году после объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в единый социальный фонд. О реформе заявил статс-секретарь-замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

В России изменятся правила оформления больничных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С объединением фондов будет введен единый тариф для страховых взносов, и расширится число застрахованных граждан в системе страхования. То есть взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности работодатели должны будут отчислять и за тех работников, которые оформлены по гражданско-правовому договору», — передает «Российская газета».

Сейчас работодатели оплачивают больничные только тем работникам, с которыми заключили трудовые отношения. Людям, выполняющим свои обязанности на основе договора ГПХ, больничные пособия не положены.

Часть россиян получит по 10 тысяч рублей

Ранее Минтруд заявил об увеличении ряда детских пособий, которые выплачиваются Фондом социального страхования (ФСС). Так, размер единовременного пособия при рождении малыша увеличится с 18 886,32 рублей до 20 472,77 рублей.

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