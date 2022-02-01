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1 час назад

В России церковь выставили на продажу за 99 миллионов рублей

На портале «Авито» появилось объявление о продаже здания протестантской церкви. Об этом рассказало РИА Новости.

В России церковь выставили на продажу за 99 миллионов рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За здание планируют выручить 99 млн рублей. По данным «Интерфакса», общая площадь здания - 925,2 квадратных метра, оно продается вместе с земельным участком в 3860 «квадратов».

В объявлении подчеркивается, что у здания есть автономное отопление на дизельном топливе.

Представитель продавца рассказал РИА Новости, что владельцы сочли содержание здания нерентабельным. Пастор, чья община арендует здание для богослужений, заявил агентству, что хотел бы сохранить здание как церковь.

Представитель религиозной группы заявил агентству «Северпост», что у церкви стало меньше прихожан, поэтому траты на содержание здания стали «лишними расходами».

В декабре 2021 года в Казани выставили на продажу здание бывшей Спасо-Преображенской церкви. За здание 1855 года постройки планировали выручить 89,9 миллиона рублей, но позже объявление о продаже было удалено.

Сейчас здание находится в аренде у банка.

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