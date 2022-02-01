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1 час назад

Минтруд призвал перевести максимум россиян на удаленку

Министерство труда РФ порекомендовало российским работодателям перевести максимум сотрудников на удаленку. Об этом сообщает ТАСС.

В министерстве подчеркнули, что такая мера необходима из-за роста заболеваемости коронавирусом.

В Минтруде отметили, что количество сотрудников, которых можно перевести на дистанционную работу, определяется работодателем самостоятельно, «исходя из возможностей».

Назван необычный симптом после «омикрона»

В ноябре 2021 года в Южной Африке и Гонконге начал распространяться новый омикрон-штамм коронавируса, сейчас он встречается в большинстве стран, в том числе в России. Он содержит более 30 мутаций, ученые считают, что это повышает его заразность и устойчивость к вакцинам.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 18 января призвал компании перевести персонал на удаленную работу там, где это возможно.

Главный санитарный врач России Анна Попова сообщила 25 января, что заболеваемость коронавирусом в стране за неделю выросла вдвое. Чаще всего болеют подростки 15-17 лет и взрослые 30-49 лет. Случаи омикрона зарегистрированы в большинстве регионов РФ.

Попова подчеркивала, что почти 70 процентов пациентов с омикроном не были привиты от COVID-19.

1 февраля власти сообщили о госпитализации 17 487 пациентов с коронавирусом, это на 92,4 процента больше по сравнению с 31 января. За последние сутки в стране выявили 125 836 новых случаев коронавируса.

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