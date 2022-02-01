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11 минут назад

Метеоролог заявил о резком приходе весны в регионы России

Резкий, но кратковременный, приход весны ожидается 2 и 3 февраля на юге России, до 0 градусов потеплеет на Урале. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

Россиян предупредили о резком приходе весны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На Кубань идет исключительно рекордное тепло, 2 и 3 февраля воздух может прогреться до +12, +14 градусов. С учетом того, что январь в Краснодарском крае был самым дождливым и снежным, выпало около 256% нормы осадков, резкое потепление может привести к подтоплениям, разливам рек и сходам селей. Однако такой внезапный приход весны к выходным закончится резким уходом. Холодный фронт с северо-запада продавит Черноземье, потом придет на Кубань и принесет 0 градусов», — объяснил Александр Шувалов.

По словам метеоролога, параллельно с резким потеплением, на северо-западе европейской территории России ожидаются минусовые температуры. «В то время, как на юг европейской территории идет тепло, на северо-запад поступает холод, 2 и 3 февраля в Смоленске, Брянске, Белгороде до -3, -8, параллельно с этим на стыке воздушных масс зародится свой, насыщенный влагой циклон, который свою активность будет в основном проявлять в Черноземье, Поволжье и на Урале. В Уфу, Екатеринбург и Челябинск теплая воздушная масса с температурой воздуха около 0 градусов пожалует 3 и 4 февраля», — добавил Шувалов.

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