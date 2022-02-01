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30 минут назад

В России предрекли пик заболеваемости COVID

Пик заболеваемости COVID-19 ожидается в России в середине февраля. Как заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с «Интерфаксом», прирост зараженных продлится еще некоторое время.

В России предрекли пик заболеваемости COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам эксперта, заболеваемость будет держаться еще некоторое время, поскольку сейчас все регионы находятся на «подъеме». Пшеничная предположила, что после столь резкого скачка стоит ожидать такой же резкий спад прироста заболевших.

«Кроме того, сейчас традиционный сезон респираторных вирусных инфекций, в предыдущие годы в это время всегда повышался уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ», — отметила специалист.

Напомним, что за минувшие сутки в России с коронавирусом госпитализированы 17 487 человек, выявлены 125 836 новых случаев заражения. 40 301 человек выздоровели, умерли еще 663 пациента.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил, что люди с симптомами COVID-19 заразны для окружающих, даже если результаты их ПЦР-теста отрицательные.

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