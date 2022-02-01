Детский омбудсмен помешала разлучить тяжелобольную женщину с сыном

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова из соцсетей узнала, что в Сочи получающую паллиативную помощь мать могут разлучить с 16-летним сыном, и вмешалась в ситуацию.

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Женщина находится в больнице из-за тяжелого заболевания, сведений об отце подростка нет, сообщается на сайте уполномоченного по правам ребенка.

Согласно действующему законодательству, органами опеки и попечительства несовершеннолетний должен быть определен в социально-реабилитационный центр. Но ближайшее такое учреждение находится в городе Апшеронск Краснодарского края, что более чем в 200 километрах от Сочи. Это означало, что ребенок больше не сможет видеться с мамой и навещать ее в больнице.

«Эта история потрясла многих, мне написали сразу несколько представителей общественных организаций Краснодарского края, сообщения поступали и от просто сочувствующих людей. Невозможно оставаться равнодушным. У ребенка очень тесная связь с мамой, очень близкие, теплые отношения. Сейчас им приходится нелегко, и возможность видеться, хоть изредка общаться крайне необходима обоим. Тем более, с учетом состояния мамы, разлучать их нельзя ни при каких обстоятельствах», – прокомментировала ситуацию Львова-Белова.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка связалась с заместителем председателя правительства Краснодарского края Анной Миньковой.

На территории Сочи действует краевая специальная школа-интернат, куда мальчик будет временно определен с возможностью каждую неделю видеться с мамой. Сейчас специалисты составили для него индивидуальный план сопровождения, с ребенком работают педагоги.