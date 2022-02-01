В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-6° в 
USD 77.13EUR 86.79
Войти в почту
36 минут назад

Детский омбудсмен помешала разлучить тяжелобольную женщину с сыном

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова из соцсетей узнала, что в Сочи получающую паллиативную помощь мать могут разлучить с 16-летним сыном, и вмешалась в ситуацию.

Детский омбудсмен помешала разлучить тяжелобольную женщину с сыном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Женщина находится в больнице из-за тяжелого заболевания, сведений об отце подростка нет, сообщается на сайте уполномоченного по правам ребенка.

Согласно действующему законодательству, органами опеки и попечительства несовершеннолетний должен быть определен в социально-реабилитационный центр. Но ближайшее такое учреждение находится в городе Апшеронск Краснодарского края, что более чем в 200 километрах от Сочи. Это означало, что ребенок больше не сможет видеться с мамой и навещать ее в больнице.

«Эта история потрясла многих, мне написали сразу несколько представителей общественных организаций Краснодарского края, сообщения поступали и от просто сочувствующих людей. Невозможно оставаться равнодушным. У ребенка очень тесная связь с мамой, очень близкие, теплые отношения. Сейчас им приходится нелегко, и возможность видеться, хоть изредка общаться крайне необходима обоим. Тем более, с учетом состояния мамы, разлучать их нельзя ни при каких обстоятельствах», – прокомментировала ситуацию Львова-Белова.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка связалась с заместителем председателя правительства Краснодарского края Анной Миньковой.

На территории Сочи действует краевая специальная школа-интернат, куда мальчик будет временно определен с возможностью каждую неделю видеться с мамой. Сейчас специалисты составили для него индивидуальный план сопровождения, с ребенком работают педагоги.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова оценила идею саморегулируемого реестра токсичного контента.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители