Врач рассказал о недостатке ПЦР-тестирования при омикроне

По словам специалиста, омикрон-штамм поражает верхние дыхательные пути, поэтому ПЦР-тестирование его выявляет не всегда. «Тесты нужно брать уже с ротоглотки, а не с носоглотки, потому что вирус поражает больше верхние дыхательные пути», — рассказал врач. При этом он отметил, что если среди симптомов есть боль в горле, осиплость голоса, недомогание, усталость, расстройство кишечника или боль в пояснице, то скорее всего это и есть новый штамм.