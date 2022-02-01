В Москве в ЦКБ прошла закрытая церемония прощания с актером Леонидом Куравлевым Проститься с артистом пришли близкие, друзья, коллеги. Церемония отпевания была закрытой.

Вынос гроба с телом народного артиста РСФСР Леонида Куравлева после траурной церемонии в прощальном зале ЦКБ No1 в Москве

Вынос гроба с телом народного артиста РСФСР Леонида Куравлева после траурной церемонии в прощальном зале ЦКБ No1 в Москве

Вынос гроба с телом народного артиста РСФСР Леонида Куравлева после траурной церемонии в прощальном зале ЦКБ No1 в Москве

Родные и близкие на церемонии прощания с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым в прощальном зале ЦКБ №1 в Москве

В начале января Леонида Куравлева госпитализировали в Коммунарку с подозрением на коронавирус. Диагноз не подтвердился, но врачи выявили у актера пневмонию и смогли вылечить. Однако состояние здоровья культового советского артиста все равно вызывало опасения. 30 января 85-летний Леонид Куравлев скончался в одном из московских хосписов.