В Москве в ЦКБ прошла закрытая церемония прощания с актером Леонидом Куравлевым Проститься с артистом пришли близкие, друзья, коллеги. Церемония отпевания была закрытой.
В начале января Леонида Куравлева госпитализировали в Коммунарку с подозрением на коронавирус. Диагноз не подтвердился, но врачи выявили у актера пневмонию и смогли вылечить. Однако состояние здоровья культового советского артиста все равно вызывало опасения. 30 января 85-летний Леонид Куравлев скончался в одном из московских хосписов.