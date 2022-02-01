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1 час назад

Прощание с Леонидом Куравлевым

В Москве в ЦКБ прошла закрытая церемония прощания с актером Леонидом Куравлевым Проститься с артистом пришли близкие, друзья, коллеги. Церемония отпевания была закрытой.

1/10 Фотография народного артиста РСФСР Леонида Куравлева в прощальном зале ЦКБ №1 в Москве
Фото: РИА Новости
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2/10 Внук народного артиста РСФСР Леонида Куравлева Степан на траурной церемонии в прощальном зале ЦКБ №1 в Москве
Фото: РИА Новости
3/10 Родные и близкие на церемонии прощания с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым в прощальном зале ЦКБ №1 в Москве
Фото: РИА Новости
4/10 Церемония прощания с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым в прощальном зале ЦКБ №1 в Москве
Фото: РИА Новости
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5/10 Церемония прощания с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым в прощальном зале ЦКБ №1 в Москве
Фото: РИА Новости
6/10 Актер Сергей Степанченко на церемонии прощания с актером Леонидом Куравлевым в Центральной клинической больнице
Фото: ТАСС
7/10 Тело актера Леонида Куравлева в Центральной клинической больнице
Фото: ТАСС
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8/10 Вынос гроба с телом народного артиста РСФСР Леонида Куравлева после траурной церемонии в прощальном зале ЦКБ No1 в Москве
Фото: РИА Новости
9/10 Вынос гроба с телом народного артиста РСФСР Леонида Куравлева после траурной церемонии в прощальном зале ЦКБ No1 в Москве
Фото: РИА Новости
10/10 Вынос гроба с телом народного артиста РСФСР Леонида Куравлева после траурной церемонии в прощальном зале ЦКБ No1 в Москве
Фото: РИА Новости

В начале января Леонида Куравлева госпитализировали в Коммунарку с подозрением на коронавирус. Диагноз не подтвердился, но врачи выявили у актера пневмонию и смогли вылечить. Однако состояние здоровья культового советского артиста все равно вызывало опасения. 30 января 85-летний Леонид Куравлев скончался в одном из московских хосписов.

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