«А не кощунство ли это? Я думаю, что да», «Какой ужас», «Ничего святого», «У меня даже слов нет», «Жесть просто», «Умом тронулись», «Даже в таком деле сумеют продать женское тело», — прокомментировали видео пользователи соцсети.