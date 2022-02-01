Похоронное бюро возмутило россиян откровенной рекламой, в которой участвовали модели в нижнем белье. Соответствующий ролик размещен на странице агентство ритуальных услуг в TikTok.
На записи видно, как полуобнаженные девушки позируют у гробов и венков в склепе. В социальной сети такой креатив вызвал неоднозначную реакцию.
«А не кощунство ли это? Я думаю, что да», «Какой ужас», «Ничего святого», «У меня даже слов нет», «Жесть просто», «Умом тронулись», «Даже в таком деле сумеют продать женское тело», — прокомментировали видео пользователи соцсети.