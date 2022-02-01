Российским школьникам дали хлеб с плесенью

«Продукция поставлена в школу свежая, при приёмке к качеству претензий не возникло. Батоны были нарезаны, поэтому в процессе изготовления бутербродов кусочки визуально осматривались, случаев обнаружения каких-либо пятен, посторонних включений не выявлено. С жалобами на качество хлеба никто из детей к педагогам не обращался. Использование хлеба с истекшим сроком реализации исключено. <...> Факт наличия плесени на нескольких кусочках батона установить не представляется возможным ввиду истечения срока хранения продукта и его списания», - заявили в пресс-службе мэрии города.