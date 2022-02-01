Российским школьникам дали хлеб с плесенью

Ученики школы №42 в Петропавловске-Камчатском пожаловались на батон с плесенью, который им выдали в столовой. Однако, по словам местных властей, что факт ее наличия установить нельзя, поскольку товар уже списали, сообщает «Подъем» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Отмечается, что в ходе проверки работники пищеблока «пятен и посторонних включений» выявлено не было.
«Продукция поставлена в школу свежая, при приёмке к качеству претензий не возникло. Батоны были нарезаны, поэтому в процессе изготовления бутербродов кусочки визуально осматривались, случаев обнаружения каких-либо пятен, посторонних включений не выявлено. С жалобами на качество хлеба никто из детей к педагогам не обращался. Использование хлеба с истекшим сроком реализации исключено. <...> Факт наличия плесени на нескольких кусочках батона установить не представляется возможным ввиду истечения срока хранения продукта и его списания», - заявили в пресс-службе мэрии города.
Ранее родители школьников Екатеринбурга пожаловались на питание в столовых образовательных учреждений. Высказавшиеся родители также отметили, что их детей в школах называют привередами, которые не приучены к домашней еде. А причину плохого школьного питания россияне видят в тендерной системе.