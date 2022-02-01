17 487 человек в России госпитализированы с COVID

За последние сутки в России c коронавирусом госпитализированы 17 487 человек. Об этом сообщил оперативный штаб.
Увеличение числа госпитализированных произошло в 80 регионах, в пяти же - снизилось. При этом за сутки полностью выздоровели 40 301 человек, что на 33,8% больше по сравнению с предыдущим днем. Умерли 663 пациента с COVID-19.
Всего за последние 24 часа было выявлено 125 836 новых случаев коронавируса. Лидерами по заболеваемости остаются Москва (21533 случая), Санкт-Петербург (13 619 случаев) и Московская область (11 475 случаев).
Меньше всего новых случаев COVID-19 было выявлено в Чукотском автономном округе – 13 и Еврейской автономной области – 25.
«Новый штамм коронавируса «омикрон» зафиксирован в 83 регионах страны», - сообщили в оперштабе.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на то, что на фоне распространения «омикрона» цифры заражений растут, но это не приводит к пропорциональному росту количества госпитализаций, а значит, не создается чрезмерная нагрузка на систему здравоохранения. Он подчеркнул, что введение локдауна в России не обсуждается.