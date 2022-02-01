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1 час назад

17 487 человек в России госпитализированы с COVID

За последние сутки в России c коронавирусом госпитализированы 17 487 человек. Об этом сообщил оперативный штаб.

17 487 человек в России госпитализированы с COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Увеличение числа госпитализированных произошло в 80 регионах, в пяти же - снизилось. При этом за сутки полностью выздоровели 40 301 человек, что на 33,8% больше по сравнению с предыдущим днем. Умерли 663 пациента с COVID-19.

Всего за последние 24 часа было выявлено 125 836 новых случаев коронавируса. Лидерами по заболеваемости остаются Москва (21533 случая), Санкт-Петербург (13 619 случаев) и Московская область (11 475 случаев).

Меньше всего новых случаев COVID-19 было выявлено в Чукотском автономном округе – 13 и Еврейской автономной области – 25.

«Новый штамм коронавируса «омикрон» зафиксирован в 83 регионах страны», - сообщили в оперштабе.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на то, что на фоне распространения «омикрона» цифры заражений растут, но это не приводит к пропорциональному росту количества госпитализаций, а значит, не создается чрезмерная нагрузка на систему здравоохранения. Он подчеркнул, что введение локдауна в России не обсуждается.

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