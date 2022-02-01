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11 минут назад

Зрителей возмутила откровенная реклама российского ритуального агентства

Реклама российского ритуального агентства, в которой снялись женщины в нижнем белье, разозлила пользователей соцсетей, сообщает LADBible. Люди уверены, что это кощунство.

Московское ритуальное агентство Horonim cняло рекламу, в которой модели в черном нижнем белье позируют на фоне гробов и прочей похоронной атрибутики. Процесс съемки и кадры с площадки компания опубликовала в своем TikTok-аккаунте.

Видео стало популярным, набрав десятки тысяч просмотров, однако зрителям такая реклама пришлась не по душе.

"Вообще уже, ничего святого нет, у меня даже слов нет", "А не кощунство ли это? Дума, да", - написали комментаторы.

В самом агентстве пока не прокомментировали ситуацию с рекламой. Ранее пользователей соцсетей возмутила реклама южнокорейского молочного бренда, в которой женщин сравнили с коровами.

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