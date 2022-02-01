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1 час назад

Налоговая подала в суд на Укупника

Федеральная налоговая служба подала в суд на певца Аркадия Укупника, чтобы лишить его государственной помощи, которая выплачивалась из-за пандемии COVID-19. Как сообщает Telegram-канал Mash, еще в 2020 году артист получил 15 тыс. рублей в качестве поддержки как индивидуальный предприниматель.

Налоговая подала в суд на Укупника
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Налоговики из московской ИФНС № 31 обратились в суд и заявили, что для Укупника эти деньги являются не помощью, а незаконным обогащением. Отмечается, что как предприниматель артист деятельность не ведет и является «злостным неплательщиком». В результате суд отклонил иск.

При этом это не первые претензии со стороны ФНС к Укупнику — еще в 2015 году сотрудники той же инспекции пытались признать его банкротом, однако и тогда суд отклонил иск ведомства.

По их подсчетам, с 1 мая 2014 года он задолжал по налогам более 716 тыс. рублей. Кроме того, прокуратура тогда возбудила административное производство.

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