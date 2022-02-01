В Сочи решили отпраздновать победу Азербайджана над Арменией

В Telegram-каналах появились снимки документа, якобы выпущенного администрацией Сочи. В нем сказано, что в план праздничных дней, памятных и юбилейных дат города внесли «День победы в Отечественной войне 2020 года Азербайджанской Республики».
Этот день был установлен распоряжением азербайджанского президента после завершения очередного конфликта в Нагорном Карабахе. В Азербайджане этот праздник отмечают 8 ноября, в день освобождения города Шуша.
Опубликованный в Telegram документ ссылается на «постановление администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 27 декабря 2021 года №3222».
В документе идет речь о «календарном плане праздничных дней, памятных и юбилейных дат, знаменательных событий и мероприятий на 2022 год». Под номером 719 в списке значится «День победы в Отечественной войне 2020 года Азербайджанской Республики».
Подтверждений подлинности документа нет.
Очередное обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября 2020 года. В Карабахе начались обстрелы и столкновения, стороны обвиняли друг друга в эскалации.
8 ноября Азербайджан объявил о взятии стратегически важного города - Шуши. Ереван и Баку договорились прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе с 10 ноября, Россия выступила посредником в переговорах и направила своих миротворцев в регион. Три страны подписали соглашение, в рамках которого Армения вернула Азербайджану территории, не входившие в состав советской Нагорно-Карабахской области.