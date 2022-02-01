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8 минут назад

Льву Лещенко – 80 лет

Эстрадный певец Лев Лещенко родился февраля 1942 года в Москве в семье кадрового военного. Его мать умерла, когда ему было всего 1,5 года. Воспитывать будущего артиста РСФСР помогали бабушка и дедушка.

1/14 Певец Лев Лещенко, 1970 год
Фото: РИА Новости
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2/14 Эстрадный певец Лев Лещенко, 1976 год
Фото: ТАСС
3/14 Выступает певец Лев Лещенко, 1987 год
Фото: ТАСС
4/14 Артисты эстрады Маша Распутина и Лев Лещенко, 1994 год
Фото: РИА Новости
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5/14 Лев Лещенко, 1997 год
Фото: ТАСС
6/14 Эстрадный певец Лев Лещенко, 2001 год
Фото: РИА Новости
7/14 Лариса Долина и Лев Лещенко на концерте в День российской культуры на фестивале «Славянский базар в Витебске», 2005 год
Фото: ТАСС
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8/14  Певцы Лев Лещенко и Анна Семенович принимают участие в съемках новогодней программы "Голубой огонек" для канала "Россия, 2010 год
Фото: РИА Новости
9/14 Певец Лев Лещенко выступает на своем бенефисе, проходящем в рамках XXI международного фестиваля искусств "Славянский базар" в Витебске, 2012 год
Фото: РИА Новости
10/14 Президент РФ Дмитрий Медведев и эстрадный певец Лев Лещенко, удостоенный ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, на церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля, 2012 год
Фото: ТАСС
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11/14 Певец Лев Лещенко во время праздничного концерта, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 2015 год
Фото: РИА Новости
12/14 Президент РФ Владимир Путин и народный артист РСФСР, певец Лев Лещенко, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, 2018 год
Фото: РИА Новости
13/14 Певец Лев Лещенко выступает перед началом матча 2-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК "Динамо" (Москва) и ФК "Рубин" (Казань), 2019 год
Фото: РИА Новости
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14/14 Певец Лев Лещенко на закрытии международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна-2019" в Олимпийском парке
Фото: РИА Новости

В детстве пел в пионерском хоре и посещал кружок художественного слова. Помимо этого, занимался в баскетбольной секции; в старших классах выступал в молодежной команде столичного "Динамо". Об этом сообщает ТАСС.

Профессиональная карьера певца началась после службы в армии. После демобилизации Лев Лещенко поступил на факультет музыкальной комедии Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства - ГИТИС), который окончил в 1969 г. по специальности "актер театра музыкальной комедии".

В 1967 году он стал артистом-солистом Московского государственного театра оперетты. А 1975 году Лещенко исполнил песню "День Победы", которая стала строевой в советской и российской армии. По подсчетам самого маэстро, им записано около 600 песен. Творческий путь знаменитого артиста в галерее «Рамблера».

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