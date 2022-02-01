Эстрадный певец Лев Лещенко родился февраля 1942 года в Москве в семье кадрового военного. Его мать умерла, когда ему было всего 1,5 года. Воспитывать будущего артиста РСФСР помогали бабушка и дедушка.
В детстве пел в пионерском хоре и посещал кружок художественного слова. Помимо этого, занимался в баскетбольной секции; в старших классах выступал в молодежной команде столичного "Динамо". Об этом сообщает ТАСС.
Профессиональная карьера певца началась после службы в армии. После демобилизации Лев Лещенко поступил на факультет музыкальной комедии Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства - ГИТИС), который окончил в 1969 г. по специальности "актер театра музыкальной комедии".
В 1967 году он стал артистом-солистом Московского государственного театра оперетты. А 1975 году Лещенко исполнил песню "День Победы", которая стала строевой в советской и российской армии. По подсчетам самого маэстро, им записано около 600 песен. Творческий путь знаменитого артиста в галерее «Рамблера».