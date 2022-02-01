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12 минут назад

Российский регион подготовился к войне

Департамент гражданской защиты Тюменской области подготовил список продуктов и необходимых средств, запас которых в регионе должен поддерживаться на случай военных действий и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на соответствующий документ.

Российский регион подготовился к войне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Запасы предназначены для жизнеобеспечения населения, пострадавшего при военных конфликтах, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, оснащения спасательных формирований. Запасы включают оборудование, продовольственные и медицинские средства», — сказано в проекте постановления, который разработал областной департамент гражданской защиты.

В списке значатся 70 позиций - это постельное белье, посуда, мебель (кровати, стулья, столы), палатки, печи «буржуйки», мобильные электростанции и так далее. В числе необходимых продуктов названы хлеб, крупы, консервы, масло, мясо, рыба, молочка, сыры, овощи, чай, сахар, вода и приправы.

Кроме того, в области решено создать запас лекарств, вакцин и дезинфекторов. В список также вошли топливо, противогазы для детей и взрослых, респираторы, дозиметры и радиостанции.

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