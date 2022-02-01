Россиянам озвучили срок заразности омикрона

Врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил, что люди с симптомами COVID-19 заразны для окружающих, даже если результаты их ПЦР-теста отрицательные. Он заявил радио Sputnik, что при некоторых штаммах вируса человек может быть опасен до трех недель.

Тимаков подчеркнул, что у человека с симптомами, но отрицательным тестом, скорее всего, неправильно взяли анализ. Кроме того, следы омикрон-штамма коронавируса могут очень быстро пропадать из носоглотки и не выявляться с помощью тестов.

«При этом человек все равно может выделять вирус и заражать окружающих», - подчеркнул инфекционист.

Он отметил, что активное вирусовыделение при омикрон-штамме идет во время инкубационного периода - двух трех дней. По его словам, за семь дней станет точно понятно, заболел человек коронавирусом или нет.

Тимаков добавил, что период, в течение которого человек с COVID-19 остается опасным для окружающих, зависит от тяжести заболевания и типа штамма.

«При предыдущих штаммах от десяти дней до трех недель человек был заразен, в зависимости от тяжести состояния. А у детей из кишечника вирус в активной форме выделялся более месяца», - заключил он.

В ноябре 2021 года в Южной Африке и Гонконге начал распространяться новый омикрон-штамм коронавируса, сейчас он встречается в большинстве стран, в том числе в России. Он содержит более 30 мутаций, ученые считают, что это повышает его заразность и устойчивость к вакцинам.

Главный санитарный врач России Анна Попова сообщила 25 января, что заболеваемость коронавирусом в стране за неделю выросла вдвое. Чаще всего болеют подростки 15-17 лет и взрослые 30-49 лет. Случаи омикрона зарегистрированы в большинстве регионов РФ.