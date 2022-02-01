Россияне рассказали о рабочем графике мечты

Три четверти россиян мечтают работать четыре дня в неделю. Такой результат показал опрос, проведённый сервисом «Работа.ру» по заказу РИА Новости. Люди уверенны, что сокращение количества рабочих дней позитивно скажется на работоспособности команды. При этом многие не уверены, что в их компании подобная схема работы может быть реализована.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

В опросе приняли участие более пяти тысяч пользователей сервиса «Работа.ру» из всех регионов России. На вопрос «Согласны ли вы с утверждением, что три выходных в неделю лучше, чем два?» положительный ответ дали 78% респондентов.

При этом готовность своей компании к четырёхдневной рабочей неделе отрицательно оценили 47% участников опроса. Они полагают, что подобный график им не подходит. О том, что переход на четырёхдневку вполне реален, заявили 21% опрошенных. При этом они отметили, что для реализации схемы необходимо порядка полугода. 15% полагают, что для перехода на сокращённую рабочую неделю окажется достаточно нескольких месяцев, а 11% убеждены, что можно уложиться в несколько недель.

7 из 10 респондентов не сомневаются, что четырёхдневная рабочая неделя позитивно скажется на работоспособности команды. Не согласны с ними 12%, а еще 25% считают, что это никак не повлияет на продуктивность.

В положительном влиянии на атмосферу в команде при новом графике убеждены 73% участников опроса. Не согласны с ними 4%. Ещё 23% полагают, что в этом плане ничего не изменится.