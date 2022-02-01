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2 часа назад

Темнокожим студентам МГСУ предложили бананы на видео

Неизвестные вручили бананы темнокожим студентам на территории Московского государственного строительного университета (МГСУ). Видео публикует telegram-канал «Мослента».

На кадрах видно, как группа молодых людей смеются и позволяют расистские выходки по отношению к темнокожим студентам МГСУ. Они предлагают бананы и кидают в студентов снежки. Один из студентов решил принять «подарок», другие же реагировали на него и иные нападки агрессивно. Авторы ролика называли иностранцев «обезьянами».

В вузе началась проверка по факту случившегося.

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