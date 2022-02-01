Темнокожим студентам МГСУ предложили бананы на видео

На кадрах видно, как группа молодых людей смеются и позволяют расистские выходки по отношению к темнокожим студентам МГСУ. Они предлагают бананы и кидают в студентов снежки. Один из студентов решил принять «подарок», другие же реагировали на него и иные нападки агрессивно. Авторы ролика называли иностранцев «обезьянами».