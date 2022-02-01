Россиянам рассказали об изменениях с 1 февраля

С 1 февраля в России проиндексируют материнский капитал, ряд социальных выплат, пособий, компенсаций, а также пенсии неработающих пожилых граждан, сообщает РИА Новости.

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В текущем году материнский капитал впервые вырастит не по прогнозной, а по фактической инфляции. Его размер на первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей, на второго ребенка - 693,1 тысячи рублей.

Также с 1 февраля повышается размер ряда социальных выплат, пособий и компенсаций. Речь идет о выплатах, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои России, а также россияне, пострадавшие на производстве.

Увеличение выплат коснется и некоторых пособий, которые положены семьям с детьми. В числе таких выплат – единовременные пособия при рождении ребенка, по уходу за ребенком, при передаче ребенка на воспитание в семью.

Так, единовременное пособие при рождении ребенка составит 20 тысяч 472,77 рубля, единовременная выплата женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности - 708,23 рубля, ежемесячное пособие по уходу за ребенком (минимальный размер) - 7 тысяч 677,81 рубля.

Социальное пособие на погребение в 2022 году установлено в размере 6 тысяч 964,68 рубля. При этом размер социального пособия на погребение необходимо уточнять в территориальном органе Фонда социального страхования.