Гинцбург анонсировал испытания вакцины для 6-летних детей

Набор детей для испытаний вакцины от коронавируса начнется примерно через 18-20 дней. Об этом рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает ТАСС.

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Тогда же стартуют и сами клинические исследования. В исследовании "Спутника М" примут участие дети в возрасте от 6 до 11 лет. Всего на исследование детского "Спутника" центр имени Гамалеи получит 305,5 млн рублей.