Протодиакона Кураева выписали из больницы

"Я дома. Но слабость еще сильная. Так что неделю прошу еще не звонить", - написал Кураев во вторник в своем блоге в ЖЖ.

Ранее епархиальный суд принял решение лишить Кураева сана за опубликованное в его блоге оскорбление умершего 21 апреля 2020 года протоиерея Александра Агейкина, а также за "признаки хулы на Церковь" в ряде его заявлений. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил лишение протодиакона Кураева сана, но ввел мораторий на издание соответствующего указа на время, которое потребуется Кураеву на пересмотр своих взглядов.