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2 часа назад

Протодиакона Кураева выписали из больницы после лечения от ковида

Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев выписан из больницы после лечения от коронавируса.

Протодиакона Кураева выписали из больницы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я дома. Но слабость еще сильная. Так что неделю прошу еще не звонить", - написал Кураев во вторник в своем блоге в ЖЖ.

Иеромонах Димитрий (Першин), лично знакомый с протодиаконом, сообщил 27 января, что Кураев "слег с ковидом" и находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее епархиальный суд принял решение лишить Кураева сана за опубликованное в его блоге оскорбление умершего 21 апреля 2020 года протоиерея Александра Агейкина, а также за "признаки хулы на Церковь" в ряде его заявлений. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил лишение протодиакона Кураева сана, но ввел мораторий на издание соответствующего указа на время, которое потребуется Кураеву на пересмотр своих взглядов.

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