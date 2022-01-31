Проценко оценил возможность полной отмены масочного режима

Масочный режим из-за COVID-19 будет отменен, но средства индивидуальной защиты придется использовать сезонно. Так оценил возможность полной отмены ношения масок главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в интервью RTVI. Трансляция идет на YouTube.

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«Я думаю, что он [момент отмены масочного режима] настанет, и мы будем про них вспоминать в сезон», — сказал Проценко.

Он добавил, что для защиты от коронавируса нужно менять маску каждые три часа. Ношение средств индивидуальной защиты — это вопрос социальной ответственности человека, считает врач.