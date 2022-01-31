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18 минут назад

В России могут запретить некоторые корма для животных

Россельхознадзор может запретить поставки кормов для животных четырех иностранных производителей из-за несоответствия составу, указанному на упаковке. Об этом сообщает РИА «Новости».

В России могут запретить некоторые корма для животных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Под запрет могут попасть корма для собак и кошек производства Италии, Сербии и Франции, а также корма для сельскохозяйственных животных и птицы из Германии.

В ведомстве сообщили, что в кормах для собак с рыбой из Италии и Сербии были выявлены незаявленные производителями в составе курица и пикша соответственно. Во французском корме для кошек не найдено заявленной в составе индейки, масса которой должна была составлять 13% от общего количества мясных ингредиентов. В немецком корме для сельскохозяйственных животных и птицы выявлено превышение максимально разрешенного количества радионуклидов.

Бизнес выступил против запрета кормов для животных

Россельхознадзор проинформировал ветеринарные службы Италии, Сербии, Франции и Германии об обнаруженных нарушениях.

«В очередной раз Россельхознадзор обращает внимание производителей кормов для непродуктивных животных о необходимости указывать полный компонентный состав на маркировке продукции», - напомнили в ведомстве.

Ранее Россельхознадзор временно ограничил ввоз в Россию животных и животноводческой продукции из Казахстана из-за вспышки ящура.

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