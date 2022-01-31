В России могут запретить некоторые корма для животных

Под запрет могут попасть корма для собак и кошек производства Италии, Сербии и Франции, а также корма для сельскохозяйственных животных и птицы из Германии.

В ведомстве сообщили, что в кормах для собак с рыбой из Италии и Сербии были выявлены незаявленные производителями в составе курица и пикша соответственно. Во французском корме для кошек не найдено заявленной в составе индейки, масса которой должна была составлять 13% от общего количества мясных ингредиентов. В немецком корме для сельскохозяйственных животных и птицы выявлено превышение максимально разрешенного количества радионуклидов.