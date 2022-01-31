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44 минуты назад

Жительница Новосибирска основала приют для бездомных кошек. Видео

Жительница Новосибирска Татьяна Зеленская пытается спасти находящихся в критической ситуации кошек и дать им дом. Раньше она отдавала подобранных животных на передержку, но в один момент это стало финансово тяжело - на попечении женщины находилось 90 хвостиков. Тогда зоозащитница решила, что пришло время купить дом, где она могла бы поселить кошек. Так появился приют "Кошачье царство".

"Я просто начала искать вариант, как купить дом. Своих средств, естественно, не было. Искала варианты купить в долг. В итоге нашелся человек, который помог осуществить эту мечту. И вот - у "Кошачьего царства" теперь есть дом", - рассказывает Татьяна.

Всего в доме восемь комнат, в которых находятся клетки и вольеры для кошек на карантине и для новоприбывших. Также животные разделены на группы по характеру: идеальные для пристройки - о них много рассказывают в соцсетях, чтобы найти хозяев, кошки с проблемами в поведении или со здоровьем - про них рассказывают, но без цели пристроить, кошки-дикари - им не ищут дом, так как у этих животных взрывной темперамент.

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