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33 минуты назад

Борис Щербаков снова госпитализирован с коронавирусом

Народный артист России Борис Щербаков был снова госпитализирован с заражением коронавирусной инфекцией. Как сообщил «Звезде» сын актера Василий, благодаря вакцинации организм уже поборол вирус.

Борис Щербаков снова госпитализирован с коронавирусом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У него (Бориса. - Прим. ред.) уже отрицательный ПЦР-тест на коронавирус на следующий день после госпитализации. У него высокое число антител благодаря вакцинации и ревакцинации, и в том числе благодаря опыту и профессионализму врачей 52-й больницы организм уже победил коронавирус. Его понаблюдают один-два дня и выпустят», - рассказал Василий.

В августе прошлого года Щербаков был госпитализирован с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией. Как сообщил «Звезде» актер, подозрение не подтвердилось, однако наблюдается ослабление иммунитета.
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