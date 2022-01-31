Борис Щербаков снова госпитализирован с коронавирусом

«У него (Бориса. - Прим. ред.) уже отрицательный ПЦР-тест на коронавирус на следующий день после госпитализации. У него высокое число антител благодаря вакцинации и ревакцинации, и в том числе благодаря опыту и профессионализму врачей 52-й больницы организм уже победил коронавирус. Его понаблюдают один-два дня и выпустят», - рассказал Василий.