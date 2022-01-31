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19 минут назад

Школьников Петербурга перевели на дистант

Ученики школ Санкт-Петербурга с 7 по 11 класс будут обучаться дистанционно со 2 февраля в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Как сообщает пресс-служба городской администрации, такие изменения губернатор Александр Беглов внес в указ о мерах противодействия распространению COVID-19.

Учащихся старших классов в Петербурге перевели на дистанционное обучение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С 2 по 13 февраля 2022 года в школах переводятся на дистанционное обучение классы с 7 по 11, очное посещение кружков в школах для этой категории учащихся запрещается», — говорится сообщение.

При этом проведение регионального этапа всероссийской олимпиады, итогового сочинения, а также очное обучение учеников с 1 по 6 классы допускается при условии соблюдения соответствующих требований Роспотребнадзора. Работа кружков в школах для учащихся 1-6 классов в этот период допускается при условии, что их не будут одновременно посещать ученики разных классов.

Также со 2 по 13 февраля несовершеннолетним жителям Санкт-Петербурга запрещает посещать ТЦ и заведения общественного питания, за исключением аптек и продовольственных магазинов.

Отдельно запрещаются занятия по спортивной подготовке для несовершеннолетних, проведение спортивных и физкультурных мероприятий с участием школьников. Исключением стали этапы и мероприятий совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, а также спортивные занятия для детей, проживающих в спортивных школах-интернатах и училищах олимпийского резерва.

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