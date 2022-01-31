Россиянам рассказали, как попасть в бомбоубежище

В Москве на сегодняшний день находится порядка 250 специализированных убежищ на случай военных действий. Однако в качестве укрытия могут служить и любые другие оборудованные подземные объекты - паркинги, станции метро и подвалы, которых в столице насчитывается более 2500. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные из открытых источников, на которые опирается газета строительного комплекса столицы "Московская перспектива".

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Из наиболее известных подземных объектов и бомбоубежищ в Москве называются «Метро-2», «Раменки-43», «Сталинский бункер» на Таганке, куда даже можно сходить на экскурсию. Кроме того, есть обширные подземные этажи в комплексе зданий Национального центра управления Минобороны на Фрунзенской набережной. Бомбоубежища также оборудованы под многими другими правительственными учреждениями, в частности, под домом правительства на Краснопресненской набережной.

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Отмечается, что, по результатам последней инвентаризации разных типов подземных убежищ и укрытий, проведенной в столице в 2016 году, заместитель начальника Главного управления МЧС по городу Москве Андрей Мищенко заявил, что "проведенное мероприятие позволяет говорить, что столица готова организовать убежища для 100% населения города".

Как добавил генерал-майор МЧС в отставке Игорь Якупов, чтобы узнать адреса ближайших укрытий и бомбоубежищ, нужно позвонить или лично обратиться в районные учебно-консультационные пункты по гражданской обороне. По его словам, такие укрытия могут оказаться необходимыми на случай природной катастрофы.

"Рекомендую позвонить и уточнить. Не на случай войны, конечно. Никакой войны, чтобы в Москве понадобились бомбоубежища, не будет! Убежища и укрытия могут понадобиться, например, на случай природных катастроф", — подчеркнул Якупов.

В свою очередь военный эксперт, полковник Владимир Попов заявил, что бомбоубежища должны быть "мобильными" и "индивидуальными", иначе они могут превратиться в "братскую могилу". По его мнению, такие укрытия должны быть в каждом доме.