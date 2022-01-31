В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-6° в 
USD 77.82EUR 86.64
Войти в почту
58 минут назад

9 090 человек в России госпитализированы с COVID

За последние сутки в России в медучреждения с коронавирусом были доставлены 9 090 человек. Об этом сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

9 090 человек в России госпитализированы с COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Всего за это же время было выявлено 124 070 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Скончался в стране за 24 часа 621 пациент, полностью выздоровели - 30 130.

Наибольший прирост числа заболевших ковидом был зафиксирован в Москве - 23 417 случаев, Санкт-Петербурге - 15 802 случая и Московской области - 11 470.

Так, в столице за последние сутки были госпитализированы 1 207 человек, полностью вылечились 5 805 пациентов. Скончались от коронавируса за это же время еще 75 человек.

Меньше всего новых случаев COVID-19 было выявлено в Магаданской области - 89 заболевших, Еврейской автономной области - 19, а также в Чукотском автономном округе - 12.

Всего с начала пандемии в России было выявлено 11 861 077 случаев ковида. За весь период зафиксировано 331 349 летальных исходов от коронавируса, полностью выздоровел после прохождения лечения 10 248 281 пациент в 85 регионах.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители