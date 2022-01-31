9 090 человек в России госпитализированы с COVID

За последние сутки в России в медучреждения с коронавирусом были доставлены 9 090 человек. Об этом сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Всего за это же время было выявлено 124 070 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Скончался в стране за 24 часа 621 пациент, полностью выздоровели - 30 130.

Наибольший прирост числа заболевших ковидом был зафиксирован в Москве - 23 417 случаев, Санкт-Петербурге - 15 802 случая и Московской области - 11 470.

Так, в столице за последние сутки были госпитализированы 1 207 человек, полностью вылечились 5 805 пациентов. Скончались от коронавируса за это же время еще 75 человек.

Меньше всего новых случаев COVID-19 было выявлено в Магаданской области - 89 заболевших, Еврейской автономной области - 19, а также в Чукотском автономном округе - 12.